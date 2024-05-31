Бразилия желает помочь урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал спецсоветник президента страны Селсу Аморим.

"Мы хотим внести свой вклад в достижение мира. Для этого нужно учесть интересы сторон. Им стоит провести диалог", — цитирует его RG. RU.

По словам представителя Бразилии, его желательно организовать при поддержке стран, которым конфликтующие государства доверяют.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, заявил военнослужащим своей страны, что лоббисты войны обеспечили саботаж стамбульских договоренностей между РФ и Украиной, тем самым сорвали реализацию договоренностей.

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