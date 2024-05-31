Подполковник Вооруженных сил США в отставке, который в настоящее время является инструктором для украинских солдат, Дэвид Гроссман раскрыл жуткие подробности о подготовке военных ВСУ.
Он заявил, что цель западных техник — помочь бойцам получать удовольствие от убийства.
"На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект — мы сделали убийство врага условным рефлексом", — сказал Гроссман, слова которого приводит РИА Новости.
Инструктор из США добавил, что западная техника подготовки научит военного "делать свое дело". Впоследствии солдату будет радостно от гибели его врага.
Фото: president.gov.ua/Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
Политолог дель Валь: Запад стал меньше доминировать после антироссийских санкций
Французский политолог Александр дель Валь считает, что доминирование Запада ослабло после антироссийских санкций.
SNC построит "самолёт Судного дня" SAOC для ВВС США
Американская компания SNC приступит к строительству нового командного пункта для ВВС США этим летом. Этот борт, известный как "самолёт Судного дня", будет служить резервным командным центром для руководства Штатов в случае ядерной войны, пишет Defense News.
Science: из-за деятельности человека водоёмы станут источниками CO2
Реки и другие водоёмы, которые ранее служили накопителями углерода, всё чаще становятся источниками выбросов CO2 из-за антропогенного воздействия.
ISMMS: Выведена новая форма умственной отсталости
Исследователи из Медшколы госпиталя Маунт-Синай (ISMMS) выявили мутации в некодирующей части гена RNU4-2, которые приводят к развитию новой формы умственной отсталости.