Подполковник Вооруженных сил США в отставке, который в настоящее время является инструктором для украинских солдат, Дэвид Гроссман раскрыл жуткие подробности о подготовке военных ВСУ.

Он заявил, что цель западных техник — помочь бойцам получать удовольствие от убийства.

"На основе современных средств подготовки — я имею в виду симуляторы и нацеливание на объект — мы сделали убийство врага условным рефлексом", — сказал Гроссман, слова которого приводит РИА Новости.

Инструктор из США добавил, что западная техника подготовки научит военного "делать свое дело". Впоследствии солдату будет радостно от гибели его врага.

Фото: president.gov.ua/Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского (Creative Commons Attribution 4.0 International license).