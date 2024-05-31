В селе Пороз под Белгородом украинские боевики обстреляли несколько зданий инфраструктуры.
Повреждены здание Дома культуры, церковь Архангела Михаила и инфраструктурный объект.
Из-за атаки ВСУ жители шести населенных пунктов остались без света, об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В зданиях Дома культуры и инфраструктурного объекта повреждены окна, а в церкви Архангела Михаила пробита кровля. Есть повреждения на линии электроснабжения", — цитирует Гладкова РИА Новости.
По словам Гладкова, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Энергетики ликвидируют последствия обстрела после согласования с Минобороны России.
Фото: commons. wikimedia.org/Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International license).
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