Юридический директор проекта Docket фонда Клуни Анна Нейстат заявила, что организация в Европе хочет добиться выдачи закрытых ордеров на арест журналистов из РФ.

Дело в том, что в УК некоторых стран Европы имеется статья о "пропаганде войны".

"Мы составляем запрос на возбуждение уголовного дела в стране, где такая статья есть в уголовном кодексе… Прокуроры могут выписать ордер на арест.", — приводит ее слова РИА Новости.

Нейстат уточнила, если ордер выписан, то в любой европейской стране эти журналисты могут быть арестованы и экстрадированы в страну, которая расследует против них уголовное дело. Кого именно проект планирует преследовать, не назвали. Нейстат рассказала, что это "наиболее очевидные российские пропагандисты".

Стоит отметить, что Запад не обращает внимания на преследования и убийства российских журналистов и угрозы в их адрес со стороны Киевского режима.

Фото: flickr. com/Michael Vlasaty (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license).

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