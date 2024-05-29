Сегодня, 29 мая, в России празднуют день военного автомобилиста. Эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог, военный эксперт Петр Колчин в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, как в нынешних реалиях работают люди этой профессии.

Ранее военныекомендантской службы группировки войск "Центр" в тыловых районах зоны СВО приняли на апробацию новейший подвижный диспетчерский пункт.

Петр Колчин считает, что надежное обеспечение логистики — это одно из приоритетных

направлений в выстраивании всего механизма ведения боевых действий.

"Новый пункт предназначен для контроля движения автомобильных колонн, своевременного информирования изменений дорожных условий на разных участках. Он будет вести буквально ежедневный, ежеминутный контроль территорий", — объясняет эксперт.

По его словам, в настоящее время, когда ведение боевых действий меняется, на первую роль выходят беспилотные системы, усиливается роль артиллерии, конечно, контроль территорий, обстановки критично важен. Диспетчерские пункты позволят перенаправлять автомобильные колонны во время угрозы налета беспилотников или артобстрелов.

"Это повысит выживаемость автомобильных колонн и конвоев, стабилизируется снабжение даже на самых сложных участках фронта. Это функция нового поколения, которая полностью адаптирована под современные реалии боевых действий. И, конечно, это новое слово в военной логистике", — утверждает Колчин.

Он уточнил, что скорее всего в составе пунктов будут операторы БПЛА, которые будут мониторить ситуацию, и система РЭБ, защищающая пункт от

возможных действий противника.

Ранее Минобороны РФ показало работу диспетчерского пункта. Подвижный пункт представляет собой передвижной комплекс средств видеомониторинга, воздушного наблюдения и радиосвязи, собранных на базе автомобиля "КамАЗ".

Фото: vitalykuzmin. net/ Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).