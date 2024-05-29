Солдаты ВСУ, когда отступали из запорожского села Работино, бросили тела своих бойцов в полях.
"В Работино ситуация ужасающая. ВСУ, отступая из Работино, бросили тела своих солдат в селе и полях на съедение грызунов, показывая свою кощунственную суть", — цитирует РИА Новости председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимира Рогова.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо говорил о том, что в селе Крынки находят подвалы, заваленные телами солдат ВСУ.
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