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Северная Корея начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 14:03

Северная Корея начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря

Корейская Народно-Демократическая Республика начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря. Об этом стало известно от южнокорейских военнослужащих.

29 мая в СМИ появилась информация, что Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею.

Ранее военные Южной Кореи обнаружили, что запущенная КНДР ракета распалась на многочисленные фрагменты над акваторией Желтого моря.

Фото: flickr.com/stephan (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license).

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