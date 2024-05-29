Корейская Народно-Демократическая Республика начала глушить сигнал GPS в пограничных районах Желтого моря. Об этом стало известно от южнокорейских военнослужащих.

29 мая в СМИ появилась информация, что Северная Корея отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею.

Ранее военные Южной Кореи обнаружили, что запущенная КНДР ракета распалась на многочисленные фрагменты над акваторией Желтого моря.

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