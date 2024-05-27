В течение более чем двух лет украинские военные выпустили свыше 185 тысяч боеприпасов различного калибра по территории ДНР, эти данные были представлены представительством республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в канале в Telegram.



"За 830 дней эскалации в представительстве ДНР в СЦКК было зафиксировано 35 904 случая вооруженных столкновений, из них 35 207 с применением тяжелого оружия. В общей сложности противником было выпущено 185 136 боеприпасов разного калибра", — сообщается в информационной графике представительства. Отмечается, что данные относятся к периоду с 17 февраля 2022 года по 27 мая 2024 года.



Кроме того, с начала февраля 2022 года погибли 4943 мирных жителя, в том числе 148 детей, представительство также зафиксировало 158 случаев взрывов мирных граждан на противопехотных минных полях "Лепесток", трое людей скончались от полученных ранений. В общей сложности число пострадавших за указанный период достигло 6310 человек, среди которых 417 детей. По информации представительства, на территории ДНР за этот период было повреждено 2310 автомобилей, 3667 объектов гражданской инфраструктуры, включая 216 медицинских учреждений, 732 учебных заведений, 1505 социальных учреждений, 134 критических инфраструктурных объекта, а также 1080 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, представительство отметило 14 404 случая повреждения жилых домов.

Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)