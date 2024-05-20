Военнослужащий ВСУ Андрей Шоланки рассказал о том, как руководство армии отправляет людей на изначально бесперспективные позиции. Солдат уверен, что там невозможно выжить.

- Я служу 11 месяцев, - рассказал Шоланки. - Нас просто кидали на пушечное мясо.

Он также пожаловался на отсутствие "нормальной поддержки", вспоминая об окружении его подразделения российскими войсками. Военный добавил, что российская сторона вынесла предложение сдаться.

До этого сообщалось о том, что в Киеве начинают паниковать из-за сложившейся ситуации на фронте. К таким настроениям привела необходимость создавать оборону с помощью подручных средств.

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