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The Economist: форма с погибших активно продается украинскими солдатами
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:17

The Economist: форма с погибших активно продается украинскими солдатами

Издание The Economist опубликовало информацию о новом способе заработка солдатов ВСУ. По словам авторов издания, на продажу идет вещи жертв боевых действий. Основная часть продается через сеть Интернет.

Авторы публикации отметили самые популярные позиции. Среди них: пробитые каски, бронежилеты, и даже личное обмундирование погибших. Издание, со своей стороны, посчитало это "ужасным бизнесом". На данный момент западные площадки стараются бороться с выставленными артикулами, в России же подобная торговля находится под запретом, а за нарушением будет следовать строгое наказание.

Один из участников торговли анонимно отметил, что наиболее активный спрос наблюдается со стороны граждан США и Европы.

Источник фото: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ВиталийКузьмин (Creative Commons "Атрибуция - доля одинаковых" 4.0)

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