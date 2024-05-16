Издание The Economist опубликовало информацию о новом способе заработка солдатов ВСУ. По словам авторов издания, на продажу идет вещи жертв боевых действий. Основная часть продается через сеть Интернет.
Авторы публикации отметили самые популярные позиции. Среди них: пробитые каски, бронежилеты, и даже личное обмундирование погибших. Издание, со своей стороны, посчитало это "ужасным бизнесом". На данный момент западные площадки стараются бороться с выставленными артикулами, в России же подобная торговля находится под запретом, а за нарушением будет следовать строгое наказание.
Один из участников торговли анонимно отметил, что наиболее активный спрос наблюдается со стороны граждан США и Европы.
Источник фото: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ВиталийКузьмин (Creative Commons "Атрибуция - доля одинаковых" 4.0)
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