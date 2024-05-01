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Западные СМИ: Военкомы в Одессе отличаются особой жестокостью
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 3:44

Западные СМИ: Военкомы в Одессе отличаются особой жестокостью

Издание Economist пообщалось с мужской частью населения Одессы, узнав подробности мобилизационных мероприятий. По словам очевидцев, такие мероприятия отличаются особой жестокостью. В качестве одного из примеров журналисты приводят слова жителя города Владислава.

- Владислав лично застал несколько таких рейдов, - пишут авторы. - В Киеве взялись за Одессу - городу спустили непомерно суровый план по призыву.

Одессит рассказал об уловках, которые применяют военные. Так, например, они прячутся на остановках и досматривают автобусы. Поэтому молодые люди стараются избегать общественного транспорта. Еще один опрошенный рассказал, что просто боится открывать дверь.

- Те, кто еще не на передовой, все больше и больше скрываются от военных патрулей, которые слывут суровыми и безжалостными, - написано в статье. - Это стало своего рода проверкой на лояльность в городе, который всегда воспринимал свою принадлежность к Украине легкомысленно.

Источник фото: https://www.flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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