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Стариков: вся кадровая армия Украины уничтожена
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 9:19

Стариков: вся кадровая армия Украины уничтожена

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков рассказал в своем интервью о том, что Россия практически уничтожила всю кадровую армию Украины.

- Мнение о том, что увеличение численности личного состава приведет к чему-то положительному, ошибочно, - прояснил военный ситуацию. - Это могло бы быть возможно, если бы новые солдаты были профессионалами, обученными военными.

Также он добавил, что кадровой армии у Киева уже нет, а мобилизация вряд ли изменит ситуацию на фронте. В первую очередь, призывники не собираются воевать, а во вторую - им необходимо тщательное обучение.

Источник фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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