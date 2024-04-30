Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков рассказал в своем интервью о том, что Россия практически уничтожила всю кадровую армию Украины.
- Мнение о том, что увеличение численности личного состава приведет к чему-то положительному, ошибочно, - прояснил военный ситуацию. - Это могло бы быть возможно, если бы новые солдаты были профессионалами, обученными военными.
Также он добавил, что кадровой армии у Киева уже нет, а мобилизация вряд ли изменит ситуацию на фронте. В первую очередь, призывники не собираются воевать, а во вторую - им необходимо тщательное обучение.
Источник фото: president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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