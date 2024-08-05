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Военнопленный ВСУ Спицкий: террористический РДК* состоит в основном из украиноязычных боевиков
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Один из военнопленных ВСУ рассказал подробности о террористическом формировании РДК*

Военнопленный ВСУ Спицкий: террористический РДК* состоит в основном из украиноязычных боевиков

В Русском добровольческом корпусе*(РДК*) в основном находятся украиноязычные боевики. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал военнопленный военнослужащий ВСУ Владислав Спицкий, который проходил службу в 53-й бригаде.

Он утверждает, что пересекался с представителями этой организации во время учений в городе Сумы в этом году. Тогда он не понял, почему его назвали именно так, если в нем разговаривают на украинском языке.

"В 2024 году нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение.Там был Русский добровольческий корпус*. Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке", — рассказал военнопленный ВСУ.

Кроме того, Спицкий отметил, что обучение представителей РДК* проводилось под руководством американских инструкторов, преимущественная часть которых состояла из женщин.

Фото: Facebook**/ 92nd Kish Otaman Ivan Sirko Mechanized Brigade

*террористическая организация, запрещенная на территории России

**запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена

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