Согласно утверждениям немецкого журналиста Юлиана Репке, Украина лишится контроля над оставшимся участком территории города Волчанск в Харьковской области в скором будущем.



По информации, полученной от главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, вооруженные силы России на данный момент контролируют примерно 40 процентов площади указанного населенного пункта.



Согласно словам Репке, эвакуация украинских военных из оставшихся территорий Волчанска является вопросом ближайших дней. По его мнению, российские военные заняли административное здание города, где всего пять дней назад находились сотрудники ГУР Министерства обороны Украины.



Он отметил, что вероятность того, что российские военные остановятся в северной части Волчанска, минимальна. По предварительной информации Ганчева, украинские Вооруженные Силы, покидая территорию, уничтожают мосты в Харьковской области, в том числе через реку Волчью.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)