Украинские войска изменили тактику по атакам на гражданских

Mash: ВСУ стали бить по одним и тем же гражданским объектам

Военнослужащие украинской армии придумали новую тактику ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам, проживающих в приграничных районах России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ВСУ стали использовать беспилотники для того, чтобы наносить удары по жилым домам и магазинам. Помимо этого, под обстрелы попадают автомобили и остановки общественного транспорта.

При этом стало чаще происходить, когда украинские беспилотники бьют два раза подряд в одно и то же место. Отмечается, что военнослужащие ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб не только строениям, но и мирному населению.

Стоит отметить, что в результате недавнего прилета беспилотника по Белгородской области, дрон попал прямо в окно, где находились жильцы. Один из них погиб.

Фото: president.gov.ua