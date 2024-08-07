Украинские войска изменили тактику по атакам на гражданских

Военнослужащие украинской армии придумали новую тактику ударов по гражданской инфраструктуре и мирным гражданам, проживающих в приграничных районах России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Уточняется, что ВСУ стали использовать беспилотники для того, чтобы наносить удары по жилым домам и магазинам. Помимо этого, под обстрелы попадают автомобили и остановки общественного транспорта.
При этом стало чаще происходить, когда украинские беспилотники бьют два раза подряд в одно и то же место. Отмечается, что военнослужащие ВСУ пытаются нанести максимальный ущерб не только строениям, но и мирному населению.
Стоит отметить, что в результате недавнего прилета беспилотника по Белгородской области, дрон попал прямо в окно, где находились жильцы. Один из них погиб.
Фото: president.gov.ua
Захарова: Киев открыл "второй фронт" в Африке из-за невозможности победить РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что теперь делает Украина в Африке и как к этому относится СВО.
Global Times: Украина не понимает, что Запад не хочет её победы
Целью Запада в украинском конфликте является затягивание конфликта, а не победа Киева, уверены китайские военные эксперты.
В Эрмитаж передали археологические находки из Крыма
В Государственный Эрмитаж передали на реставрацию археологические находки, недавно найденные на раскопках Херсонеса
Певица Рымбаева: я выгляжу молодо благодаря хорошей генетике
Певица Роза Рымбаева, которой в этом году исполнится 67 лет, раскрыла секрет своей молодости.