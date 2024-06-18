Генеральный штаб украинских вооруженных сил заявил о напряженной обстановке на краснознаменском направлении на территории, контролируемой Киевом, частично принадлежащей Донецкой народной республике.
В донесении, размещенном на официальной странице генерального штаба в социальной сети, отмечается сложная обстановка на покровском направлении (ранее известном как Краснознаменское направление).
Верховный командующий украинскими вооруженными силами Александра Сырского 5 июня описал сложную ситуацию на кураховском, купянском, харьковском направлениях, а также на краснознаменском направлении в Донецкой народной республике.
В российском министерстве обороны ранее информировали, что воинские подразделения российской группировки "Центр" улучшили свое тактическое положение в Донецкой народной республике.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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