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ВСУ признали тяжесть своего положения в ДНР
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 11:18

ВСУ признали тяжесть своего положения в ДНР

Генеральный штаб украинских вооруженных сил заявил о напряженной обстановке на краснознаменском направлении на территории, контролируемой Киевом, частично принадлежащей Донецкой народной республике.

В донесении, размещенном на официальной странице генерального штаба в социальной сети, отмечается сложная обстановка на покровском направлении (ранее известном как Краснознаменское направление).

Верховный командующий украинскими вооруженными силами Александра Сырского 5 июня описал сложную ситуацию на кураховском, купянском, харьковском направлениях, а также на краснознаменском направлении в Донецкой народной республике.

В российском министерстве обороны ранее информировали, что воинские подразделения российской группировки "Центр" улучшили свое тактическое положение в Донецкой народной республике.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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