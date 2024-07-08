Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов прокомментировал информацию о подготовке специального расследования со стороны США, Германии, Украины и технического секретариата ОЗХО, направленного на обвинение России в применении химического оружия.

Картаполов подчеркнул, что существуют официально подтвержденные факты использования химического оружия Вооруженными Силами Украины под контролем США и Германии.

Он выразил скептицизм в отношении готовящегося расследования, назвав его попыткой выдумать обвинения против России.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о подготовке такого расследования.

Картаполов также отметил, что все обвинения против России в этой сфере являются необоснованными и "высосанными из пальца".

Он выразил готовность ознакомиться с результатами готовящегося расследования, но заранее выразил сомнение в их достоверности.

Стоит отметить, что в мае Кириллов уже заявлял о систематическом применении украинскими военными отравляющих веществ и химических средств борьбы в ходе специальной военной операции. По его словам, это происходило с "молчаливого согласия Вашингтона".

Таким образом, российская сторона продолжает отвергать обвинения в применении химического оружия и, в свою очередь, указывает на использование таких средств украинской стороной при поддержке западных стран.

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