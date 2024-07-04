За последние 36 часов падение микрорайона "Канал" в Часовом Яру на ДНР вызвало большое волнение среди жителей Украины, как заметил британский специалист по вопросам безопасности Александр Меркурис в своем видеоблоге на YouTube.



По информации представителя батальона "Хортица" Назара Волошина, опубликованной в четверг, весь участок, занимаемый украинской армией в микрорайоне "Канал" был уничтожен.



Меркурис отметил, что ситуация с "Каналом" не только является важным событием за последние сутки, но и страшной новостью для украинцев.



По мнению эксперта, потеря восточного Часова Яра является серьезным поражением для украинских вооруженных сил и сравнима со сбитием Авдеевки и Очеретино.



Быстрое продвижение российских вооруженных сил в этом направлении показывает, как считает Меркурис, что ДНР всё ближе к полному освобождению и завершению боевых действий на Донбассе.



По данным Министерства обороны России, за прошедшие сутки общие потери противника составили около 1740 военнослужащих, вертолет, две зенитно-ракетные установки, 12 танков и другую бронетехнику, ракетные системы залпового огня, 57 артиллерийских пушек, а также 51 военный автомобиль.

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