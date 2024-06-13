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ВСУ попали в ловушку ВС РФ под Харьковом
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:10

ВСУ попали в ловушку ВС РФ под Харьковом

ВСУ попали в ловушку ВС РФ в Харьковской области, они теряют технику и людей, заявил бывший разведчик из США Скотт Риттер в ходе трансляции на YouTube-канале Judging Freedom.

По словам специалиста, Россия недавно устроила украинцам коварное засадное нападение около Харькова, вынудив Украину отправить туда все доступные резервы. В результате силы ВСУ предпринимают попытки контрнаступлений, в рамках которых неизбежно теряют резервистов.

Риттер напомнил об аналогичных событиях в Артемовске и Авдеевке, где наиболее боеспособные отряды ВСУ вели ожесточенные бои и понесли крупное поражение.

Предварительно глава харьковской региональной администрации, Виталий Ганчев, заявил о постоянных атаках украинских подразделений на позиции России в этом регионе, однако они претерпевают серьезные потери и отступают.

Фото: www. president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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