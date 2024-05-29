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ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 10:22

ВСУ за сутки нанесли 40 артиллерийских ударов по Херсонской области

ВСУ за последние сутки осуществили 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега реки Днепр в Херсонской области, сообщил источник, который хорошо осведомлен о происходящем.

Источник РИА Новости заявляет, что за промежуток дневного времени украинские военные совершили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам на левом берегу Днепра — всего 20 ударов. Еще 20 обстрелов были проведены ночью. Под обстрел попали 9 населенных пунктов Херсонской области.

В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил пострадали города и поселки: Каховка, Райское, Новая Каховка, Таврийск, Алешки, Корснука, Голая Пристань, Песчаное, Малокаховка.

Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

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