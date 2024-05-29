ВСУ за последние сутки осуществили 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега реки Днепр в Херсонской области, сообщил источник, который хорошо осведомлен о происходящем.



Источник РИА Новости заявляет, что за промежуток дневного времени украинские военные совершили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам на левом берегу Днепра — всего 20 ударов. Еще 20 обстрелов были проведены ночью. Под обстрел попали 9 населенных пунктов Херсонской области.



В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил пострадали города и поселки: Каховка, Райское, Новая Каховка, Таврийск, Алешки, Корснука, Голая Пристань, Песчаное, Малокаховка.

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