ВСУ за последние сутки осуществили 40 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам левого берега реки Днепр в Херсонской области, сообщил источник, который хорошо осведомлен о происходящем.
Источник РИА Новости заявляет, что за промежуток дневного времени украинские военные совершили артиллерийские обстрелы по населенным пунктам на левом берегу Днепра — всего 20 ударов. Еще 20 обстрелов были проведены ночью. Под обстрел попали 9 населенных пунктов Херсонской области.
В результате обстрелов со стороны украинских вооруженных сил пострадали города и поселки: Каховка, Райское, Новая Каховка, Таврийск, Алешки, Корснука, Голая Пристань, Песчаное, Малокаховка.
Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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