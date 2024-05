Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщает о массированном обстреле со стороны ВСУ.

По словам губернатора, ВСУ обстреливают Васильевку, зафиксированы попадание в районе многоквартирного дома. Есть информация о пострадавших. На месте работают все необходимые службы.

Кроме этого, в результате обстрела повреждена электроподстанция, из-за этого без электричества ряд населенных пунктов: Васильевка, Васильевский район, село Луговое, Лесное, Верхняя Кририца, Зеленый Гай, Широкое, Переможное и Терноватое.

Без электроснабжения остается восемь тысяч абонентов.

Балицкий обратился к жителям Васильевки и Васильеовского района, попросил их сохранять спокойствее, укрыться в подвалах и не выходить на улицу до окончания обстрела.

