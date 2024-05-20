Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 9:18

Балицкий: ВСУ ведут массированный обстрел Васильевки

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщает о массированном обстреле со стороны ВСУ.

По словам губернатора, ВСУ обстреливают Васильевку, зафиксированы попадание в районе многоквартирного дома. Есть информация о пострадавших. На месте работают все необходимые службы.

Кроме этого, в результате обстрела повреждена электроподстанция, из-за этого без электричества ряд населенных пунктов: Васильевка, Васильевский район, село Луговое, Лесное, Верхняя Кририца, Зеленый Гай, Широкое, Переможное и Терноватое.

Без электроснабжения остается восемь тысяч абонентов.

Балицкий обратился к жителям Васильевки и Васильеовского района, попросил их сохранять спокойствее, укрыться в подвалах и не выходить на улицу до окончания обстрела.

Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)

Мир

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси

Глава Сирии Башар Асад направил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана.

Читать полностью
Израиль заявляет о непричастности к смерти Раиси

Израиль заявляет о непричастности к смерти Раиси

Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.

Читать полностью

Общество

"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых

Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.

Читать полностью
Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы

Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы

Такие показатели передали рыбопромышленники.

Читать полностью

Новости