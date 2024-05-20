Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщает о массированном обстреле со стороны ВСУ.
По словам губернатора, ВСУ обстреливают Васильевку, зафиксированы попадание в районе многоквартирного дома. Есть информация о пострадавших. На месте работают все необходимые службы.
Кроме этого, в результате обстрела повреждена электроподстанция, из-за этого без электричества ряд населенных пунктов: Васильевка, Васильевский район, село Луговое, Лесное, Верхняя Кририца, Зеленый Гай, Широкое, Переможное и Терноватое.
Без электроснабжения остается восемь тысяч абонентов.
Балицкий обратился к жителям Васильевки и Васильеовского района, попросил их сохранять спокойствее, укрыться в подвалах и не выходить на улицу до окончания обстрела.
Фото: www.defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard (it is in the public domain)
Башар Асад выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси
Глава Сирии Башар Асад направил соболезнования Верховному лидеру Ирана в связи с трагической гибелью президента Ибрахима Раиси, который погиб в результате крушения вертолета на северо-западе Ирана.
Израиль заявляет о непричастности к смерти Раиси
Израиль заявляет о своей непричастности к гибели Иранского президента Ибрахима Раиси.
"Тинькофф": преступники представляются сотрудниками Социального фонда РФ для обмана пожилых
Преступники выдают себя за сотрудников Социального фонда России и предлагают подтвердить заявление о смене банковского счета для пенсий.
Пресервы пользуются у россиян большим спросом, чем рыбные консервы
Такие показатели передали рыбопромышленники.