В зоне Часова Яра в ДНР украинские военные сталкиваются с проблемой недостатка припасов, невозможно провести эвакуацию раненых, сообщает издание Esquire, ссылаясь на военного из 92-й бригады ВСУ под позывным "Ахиллес".
Бывший консультант Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор отметил, что у Вооруженных Сил Украины нет возможности произвести эвакуацию раненых бойцов, поэтому их оставляют умирать на поле боя.
По данным издания, украинские военные в районе Часова Яра находятся в практической изоляции. По словам источника издания "Азимут", если кто-то получает ранение, вероятность его выживания крайне мала из-за отсутствия возможности провести эвакуацию.
Он рассказал о части Вооруженных Сил Украины, которая несколько дней не получала необходимых припасов, включая воду. Такие части приходится снабжать при помощи беспилотников, добавил источник "Азимут".
Лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил оптимизм относительно продвижения российских войск в направлении Часова Яра, отметив, что российские бойцы уже действуют в пределах города.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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