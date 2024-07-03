В своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive бывший консультант Пентагона Теодор Постол выразил мнение о том, что Вооруженные Силы Украины используют насилие против мирного населения в целях провокации россиян.
По мнению Постола, такие действия не обоснованы с точки зрения военной логики.
Эксперт отметил, что удары украинских военных по гражданскому населению в городах не имеют военного обоснования, хотя Киев утверждает обратное.
Он полагает, что действия украинских военных направлены на жестокое уничтожение мирных жителей, а не на достижение военных целей.
Постол подчеркнул, что такое поведение можно назвать преступным, и что оно несет в себе явные признаки злого намерения и бесчеловечности.
Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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