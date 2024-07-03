Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 87,9506
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.07.2024 : 94,5829
ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению
  1. Главная
  2. Мир

ВСУ намеренно наносят удары по мирному населению

В своем выступлении на YouTube-канале Deep Dive бывший консультант Пентагона Теодор Постол выразил мнение о том, что Вооруженные Силы Украины используют насилие против мирного населения в целях провокации россиян.

По мнению Постола, такие действия не обоснованы с точки зрения военной логики.

Эксперт отметил, что удары украинских военных по гражданскому населению в городах не имеют военного обоснования, хотя Киев утверждает обратное.

Он полагает, что действия украинских военных направлены на жестокое уничтожение мирных жителей, а не на достижение военных целей.

Постол подчеркнул, что такое поведение можно назвать преступным, и что оно несет в себе явные признаки злого намерения и бесчеловечности.

Фото: armyinform.com.ua/armyinform.com.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International license) ﻿

Мир

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Простуда не дала Байдену выиграть дебаты

Белый дом объяснил недавнее выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена на предвыборных дебатах совокупностью простуды и различных часовых поясов.

Читать полностью
Байден лично уверил Белый дом, что не рассматривает снятие с выборов

Байден лично уверил Белый дом, что не рассматривает снятие с выборов

Президент США Джо Байден опроверг информацию о возможности снятия своей кандидатуры с президентских выборов лично, как сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Читать полностью

Общество

Health News: солнцезащитный крем не

Health News: солнцезащитный крем не "помешает" получать витамин D

Солнцезащитный крем не мешает естественной выработке витамина D под солнцем. Применение этого средства гарантирует защиту как от ожогов солнца, так и от пагубного эффекта ультрафиолета. Об этом информировал Health News сотрудник некоммерческой компании Henry Ford Health, а также дерматолог из США Генри Лим.

Читать полностью
Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося увести ребенка в Люблино

SHOT сообщает о задержании подозрительного мужчины, пытавшегося увести ребенка из московского двора.

Читать полностью

Новости