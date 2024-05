ВСУ, по меньшей мере один раз, несанкционированно использовала одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для атаки на объекты в России, как сообщает издание Bild, ссылаясь на собственные источники.



По информации издания, украинская армия воспользовалась системой Патриот из Германии однажды, чтобы продемонстрировать свою активность.



В ответ на это последовали возмущенные звонки из Берлина и Вашингтона и угрозы прекратить поставки ракет для ПВО, если подобные действия повторятся. Однако детали предполагаемого инцидента не были раскрыты.



По заявлению канцлера Германии Олафа Шольца, он против пересмотра условий использования немецкого вооружения Украиной и предоставления возможности Киеву наносить удары по территории России.



Согласно данным, Вооруженные Силы Украины сбили 24 января российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, где находились 65 украинских пленников для обмена. В результате гибели самолета погибли все пленные, а также трое сопровождающих офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа. Экспертизы по ДНК также подтвердили факт гибели.



По словам президента России Владимира Путина, украинская разведка была информирована о наличии военнопленных ВСУ на борту Ил-76, несмотря на это, был совершен удар, который, возможно, случайно, однако, в любом случае, является преступлением. Согласно результатам экспертизы, самолет был сбит системой Патриот с помощью двух ракет MIM-104A.



Россия считает, что поставки оружия в Украину затрудняют урегулирование конфликта, привлекают страны НАТО к прямому участию в конфликте и считаются "игрой с огнем". Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что любые грузы, содержащие вооружение для Украины, становятся легитимной целью для России.



По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, предоставляя не только оружие, но и обучая кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле отмечают, что поставки оружия на Украину со стороны Запада мешают переговорам и могут иметь негативные последствия.

Фото: www.dvidshub.net/Maj. Trevor Wild (it is in the public domain)