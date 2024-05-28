Сенатор Игорь Кастюкевич из Херсонской области заявил агентству РИА Новости, что украинские военные продолжают грабить мирное население в оккупированном ими Херсоне.



По его словам, солдаты уносят ценные вещи из домов жителей, не скрываясь. Он отметил, что жители Гидропарка Херсона жалуются на то, что "защитники" превратились в мародеров и выносят все, что только можно похитить из квартир.



"Сегодня трое военных вошли в дом на улице Рыбной и похитили беговую дорожку, телевизор, мотор от катера и другое", — добавил сенатор. Он отметил, что соседи видят все происходящее, но преступники не скрывают своих действий и грабят открыто. Жители пытались сообщить об ограблениях на блок-посту, но им было сказано, что ничего не происходило.



Кастюкевич выразил уверенность в том, что Херсон обязательно будет освобожден от оккупации, надеясь на поддержку российской армии. Он подчеркнул, что виновные в преступлениях будут наказаны. Херсонская область, находящаяся на нижнем течении Днепра, была присоединена к России после референдума в сентябре 2022 года. Однако украинская сторона продолжает обстрелы территории. На данный момент часть Херсонской области находится под контролем России, но город Херсон и его окрестности все еще находятся под украинским контролем.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)