Киев переместил дополнительные силы на Харьковское направление и намеревается совершить контратаку, выразил мнение в разговоре с РИА Новости представитель группировки российских войск "Север" с позывным Атлет.
Группировка "Север" начала наступление в Харьковской области с 10 мая. Сопротивление удалось подавить на более чем 10 километров от границы России. В настоящее время идут ожесточенные бои за населенные пункты Волчанск и Липцы.
Атлет пояснил, что противник, возможно, намерен выбить нас с захваченных позиций и в конечном итоге совершить контратаку. Он также упомянул о новой тактике вооруженных сил Украины на данном направлении. По его словам, украинские военные стали активно использовать беспилотные летательные аппараты — "не жалеют даже о солдатах пехоты".
По словам Атлета, таким образом, они стремятся сократить превосходство в мощности артиллерийского огня со стороны России. В последние дни ВСУ участили попытки сбивать беспилотники ВС РФ своими средствами, сталкерами. Это не всегда удается, но из-за этой тактики армия потеряла несколько 'птичек'.
"Тем не менее, мы не бездействуем и отвечаем на атаки противника всеми доступными средствами", — сообщил офицер.
Фото: мультимедиа. минобороны.рф/Yevgeny Kel (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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