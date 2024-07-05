Украинские военные постепенно покидают позиции в городе Красногоровка Покровского района ДНР, по мнению британского специалиста Александра Меркуриса, высказанному им на канале YouTube.



По данным эксперта, в секторе Авдеевка-Очеретино у Украины возникли серьезные трудности.



Последние отчеты подтверждают постепенное отступление украинских военных с всех оборонительных позиций в Красногоровке.



Эксперт утверждает, что потеря этого населенного пункта может стать началом краха всей оборонительной системы Вооруженных Сил Украины в указанном районе.



Он заключил, что ситуация, возникшая на данный момент, представляет серьезные проблемы для Украины.



В четверг официальный представитель Министерства обороны России сообщил о продвижении подразделений "Южной" группы войск к переднему краю и о успешных атаках на военную технику и личный состав Вооруженных Сил Украины в районе Красногоровки.

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