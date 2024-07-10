Украинские военные стали проводить несанкционированные отступления с передовой, по мнению британского специалиста Александра Меркуриса, который высказал свою точку зрения в видеоблоге на YouTube.
Он подчеркнул, что ситуация на Украине военного характера становится все более критической.
По его мнению, 47-я механизированная бригада не только теряет свои позиции, как это происходило уже некоторое время, но и военнослужащие этой бригады начинают проводить незаконные отступления.
Эксперт отметил, что они отступают с позиций, которые должны были бы быть защищены по приказу высшего командования.
Однако Вооруженные Силы Украины вынуждены принимать такие меры из-за значительных потерь среди своего личного состава и недостатка мотивации у новых резервистов, отмечает эксперт.
Кроме этого, Меркурис подчеркивает, что многие из них либо погибли, либо получили ранения, либо же изрядно измучены и подорваны в духе. Это лишь один отряд, а сообщения о том, что украинские военные на передовых позициях начинают ослабевать, становятся все более распространенными.
В конце мая министр обороны России Андрей Белоусов сообщил о том, что только за прошлый месяц Украина понесла более 35 тысяч потерь среди военнослужащих и потеряла более 2,7 тысячи единиц вооружения.
Он также подчеркнул, что западные страны, поставляя оружие, предоставляя разведывательные данные и обучая украинских военнослужащих, углубляют военный конфликт.
Фото: www. president. gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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