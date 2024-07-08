Вооружённые силы РФ поразили массивную колонну ВСУ в Сумской области. Удар по противнику был нанесён вечером в воскресенье, сообщили ТАСС в силовых структурах.

В ведомстве уточнили, что украинских военных командование направило на усиление на сумском направлении.

"Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Reuters сообщило о намерении НАТО создать дополнительные бригады для "отражения нападения России".

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).