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Российские войска поразили крупную колонну ВСУ в Сумской области
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Российские войска поразили крупную колонну ВСУ в Сумской области

Вооружённые силы РФ поразили массивную колонну ВСУ в Сумской области. Удар по противнику был нанесён вечером в воскресенье, сообщили ТАСС в силовых структурах.

В ведомстве уточнили, что украинских военных командование направило на усиление на сумском направлении.

"Сообщается о десятках погибших и раненых нацистов", — рассказал собеседник агентства.

Ранее Reuters сообщило о намерении НАТО создать дополнительные бригады для "отражения нападения России".

Фото: Flickr/Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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