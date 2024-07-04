Участвующий в боевых действиях в Донбассе 206-й батальон территориальной обороны ВСУ несёт значительные потери. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на самих военнослужащих.

По словам украинских военных, в батальоне сейчас много погибших и раненых. Военнослужащие связывают это с командованием, которое не учитывает все риски при постановке задач.

"206 батальон ВСУ стирают в порошок. Очень много 200-х и 300-х. Крутых бойцов забрасывают на мясо", — пожаловался один из украинских военнослужащих.

Другой военный сообщил, что батальону удалось избежать "суицидальной задачи", но командование поставило новую, тоже крайне рискованную, хотя и с минимальными шансами на выживание. Подробности боец не раскрыл.

Это не первый случай жалоб украинских военнослужащих на ситуацию на фронте. Главная претензия солдат и младших офицеров к командованию — нежелание учитывать потери личного состава.

Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).