Участвующий в боевых действиях в Донбассе 206-й батальон территориальной обороны ВСУ несёт значительные потери. Об этом сообщают украинские СМИ, ссылаясь на самих военнослужащих.
По словам украинских военных, в батальоне сейчас много погибших и раненых. Военнослужащие связывают это с командованием, которое не учитывает все риски при постановке задач.
"206 батальон ВСУ стирают в порошок. Очень много 200-х и 300-х. Крутых бойцов забрасывают на мясо", — пожаловался один из украинских военнослужащих.
Другой военный сообщил, что батальону удалось избежать "суицидальной задачи", но командование поставило новую, тоже крайне рискованную, хотя и с минимальными шансами на выживание. Подробности боец не раскрыл.
Это не первый случай жалоб украинских военнослужащих на ситуацию на фронте. Главная претензия солдат и младших офицеров к командованию — нежелание учитывать потери личного состава.
Фото: Официальный сайт президента Украины (Creative Commons Attribution 4.0 International).
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