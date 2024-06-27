Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что борьба с терроризмом должна быть максимально жесткой. Таким образом он прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова об ответственности родственников террористов.
Песков добавил, что в заявлении говорится о тех, кто приветствует терроризм и вовлечен в эту деятельность.
"Ни у кого не вызывает сомнений то, что борьба с терроризмом должна быть непримиримой и максимально жесткой", — цитирует Пескова "Российская газета".
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ответственность за деятельность террористов лежит в том числе на их родственниках. В связи с этим он призвал родителей следить за своими детьми, чтобы они не попали под влияние террористов. По его мнению, за поступки террориста наказание должен нести его род.
Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента России (Creative Commons Attribution 4.0 License).
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