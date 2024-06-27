Сразу шесть батальонов Вооружённых сил Украины (ВСУ) отказались выполнять боевую задачу в зоне военных действий. Об этом сообщил Алексей Арестович*.

"Один батальон устоял. Понёс гигантские потери, но стоял. Самое страшное случилось: шесть других батальонов наблюдали, как один батальон стоит и не пошли на помощь товарищам", — рассказал экс-советник офиса Зеленского** в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.

По мнению Арестовича* бунт украинских военных связан не с трусостью или предательством, а с утратой лояльности.

"И это не единичная ситуация, это просто та, про которую я конкретно знаю", — добавил экс-советник.

Собеседник журналиста не озвучил дату и место произошедшего.

* Внесён Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов.

** Бывший президент Украины, признан нелегитимным главой государства.

Фото: Flickr/Президент Украины (Creative Commons CC0 1.0).