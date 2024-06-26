В зоне проведения специальной военной операции (СВО) у украинских военных были обнаружены 155-миллиметровые снаряды М107 индийского производства, сообщает Telegram-канал "Военный Осведомитель".
По данным источника, это не первый случай использования украинскими Вооруженными силами (ВСУ) техники из индийского производства.
Официальные представители Индии отрицают факты поставок оружия в Украину, однако по мнению канала, снаряды могли быть доставлены в зону СВО через страны Запада.
Ранее стало известно, что министры обороны стран НАТО согласовали план передачи альянсу управления поставками оружия Украине.
Фото:commons.wikimedia.org/Сайга20К(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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