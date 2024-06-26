Российские вооруженные силы атаковали позиции украинского батальона в районе поселка Весняное недалеко от Николаева.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию от координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
Атака произошла около полуночи.
"По данным сопротивления, там базируется один из батальонов ВСУ. В Николаеве отключен свет, поэтому подробности будут к утру", — сказал Лебедев.
Напомним, специальная военная операция на территории Украины началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса — главной целью СВО.
Фото:mil.ru/unknown(Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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