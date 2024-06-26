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Рогов: командир ВСУ убегал из Мариуполя под видом беженца
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 3:04

Рогов: командир ВСУ убегал из Мариуполя под видом беженца

Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что новый командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя, прикинувшись беженцем.

Рогов отметил, что Гнатов был заочно осуждён в РФ за преступления в Донбассе в 2019 году. А весной 2022 года по его указанию были совершены военные преступные действия в Мариуполе.

По словам Рогова, два года назад Гнатов сбежал из Мариуполя под видом беженца в женской одежде, оставив своих подчинённых.

Ранее на Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов в попытке покинуть страну.

Фото:defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard(Creative Commons CC0 License)

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