Глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что новый командующий объединёнными силами ВСУ Андрей Гнатов в 2022 году бежал из Мариуполя, прикинувшись беженцем.
Рогов отметил, что Гнатов был заочно осуждён в РФ за преступления в Донбассе в 2019 году. А весной 2022 года по его указанию были совершены военные преступные действия в Мариуполе.
По словам Рогова, два года назад Гнатов сбежал из Мариуполя под видом беженца в женской одежде, оставив своих подчинённых.
Ранее на Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов в попытке покинуть страну.
Фото:defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard(Creative Commons CC0 License)
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