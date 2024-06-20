Украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) охарактеризовали ситуацию вокруг Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) как крайне тяжелую.
Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook*.
Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что российские войска регулярно проводят лобовые атаки и пытаются обойти город с северной и южной сторон.
Также, по словам военнослужащих, Часов Яр подвергается обстрелам с использованием управляемых авиабомб и различных видов вооружений.
* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.
Фото:flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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