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Боевики ВСУ оценили обстановку вокруг Часова Яра как очень тяжелую
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:21

Боевики ВСУ оценили обстановку вокруг Часова Яра как очень тяжелую

Украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБР) охарактеризовали ситуацию вокруг Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР) как крайне тяжелую.

Об этом сообщается на странице подразделения в Facebook*.

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что российские войска регулярно проводят лобовые атаки и пытаются обойти город с северной и южной сторон.

Также, по словам военнослужащих, Часов Яр подвергается обстрелам с использованием управляемых авиабомб и различных видов вооружений.

* запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена.

Фото:flickr.com/Ministry of Defense of Ukraine(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)

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