Гвардии младший сержант Илья Орлов, действуя в составе расчёта гаубицы "Мста-С", точным выстрелом уничтожил два танка Вооружённых сил Украины.
В МО РФ сообщили, что Орлов успешно навёл орудие и совершил два точных выстрела, уничтожив два танка.
Противник лишился двух единиц бронированной техники, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили свои позиции на переднем крае и закрепились на занятых рубежах.
В ведомстве подчеркнули, что Орлов в составе расчёта выполнял задачи по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств ВСУ в глубине обороны противника.
При совместной работе с воздушной разведкой расчёт гаубицы также уничтожил пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины и два буксируемых артиллерийских орудия.
Фото:dvidshub.net/Alun Thomas(Creative Commons CC0 License)
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