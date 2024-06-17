Гвардии младший сержант Илья Орлов, действуя в составе расчёта гаубицы "Мста-С", точным выстрелом уничтожил два танка Вооружённых сил Украины.

В МО РФ сообщили, что Орлов успешно навёл орудие и совершил два точных выстрела, уничтожив два танка.

Противник лишился двух единиц бронированной техники, а российские мотострелки при поддержке артиллерии значительно улучшили свои позиции на переднем крае и закрепились на занятых рубежах.

В ведомстве подчеркнули, что Орлов в составе расчёта выполнял задачи по уничтожению фортификационных сооружений и огневых средств ВСУ в глубине обороны противника.

При совместной работе с воздушной разведкой расчёт гаубицы также уничтожил пункт временной дислокации Вооружённых сил Украины и два буксируемых артиллерийских орудия.

Фото:dvidshub.net/Alun Thomas(Creative Commons CC0 License)