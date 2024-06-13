Оператор FPV-дрона, прошедший обучение в окружном учебном центре Ленинградского военного округа, рассказал о успешной операции, в результате которой было нанесено значительное поражение военным Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на представителей центра.
Один из командиров учебного взвода поделился, что один из выпускников смог метко управлять своим дроном к двери полуподвала, даже при очень слабом сигнале от аппарата, где, как выяснилось, находился противник.
Дрон был оснащен мощным зарядом, что позволило уничтожить значительное количество противника.
На базе центра проводится подготовка операторов БПЛА для Вооруженных сил РФ, а также имеется отдельный класс по обнаружению и противодействию беспилотным аппаратам.
Фото:commons.wikimedia.org/HKesteloo(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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