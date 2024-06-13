Адвокат Ольг Леонтьев сообщил, что граждане Украины младше 25 лет могут быть мобилизованы в ряды ВСУ, если они числятся в базе резервистов.

Леонтьев отметил, что самая частая категория среди них — "ограниченно годные", то есть те, кто был признан непригодным к военной службе в мирное время.

Он также пояснил, что резервисты включают в себя тех, кто ранее проходил военную службу, окончил военную кафедру или признан ограниченно годным.

Леонтьев добавил, что так называемый "белый билет", который до начала военного положения можно было получить за взятку или по состоянию здоровья, сейчас обернулся для мужчин медвежьей услугой, так как обладателям таких билетов ставилась отметка "негоден в мирное время, ограниченно годен в военное время".

Фото:president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website(Creative Commons Attribution 4.0 International license)