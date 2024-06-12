Военные корреспонденты Русской Весны в своём Telegram-канале опубликовали видео того, как подразделение "Валькирия" разрушает склады боеприпасов, огневые точки и позиции противника на Запорожском направлении.
На первом видео бойцы специального подразделения 4-й военной базы Вооружённых Сил РФ "Валькирия" уничтожили склад боеприпасов и наблюдательные посты ВСУ в населённом пункте Каменское Запорожской области.
На втором видео подразделение "Валькирия" 4-й военной базы в том же населённом пункте Каменское ликвидировало миномет ВСУ.
Напомним, СВО началась в феврале 2022 года.
Фото:flickr.com/Israel Defense Forces(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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