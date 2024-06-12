Военный корреспондент Борис Рожин в своём Telegram-канале опубликовал видео того, как расчёт ПТРК "Фагот" Воздушно-десантных войск России сорвал ротацию пехоты ВСУ под Часовым Яром.
"Фагот" — российский переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим командным наведением по проводам.
Предназначен для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей на дальностях до 2 км.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса — главной целью СВО.
Фото:commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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