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Расчёт ПТРК
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:12

Расчёт ПТРК "Фагот" ВС РФ сорвал ротацию пехоты ВСУ под Часовым Яром

Военный корреспондент Борис Рожин в своём Telegram-канале опубликовал видео того, как расчёт ПТРК "Фагот" Воздушно-десантных войск России сорвал ротацию пехоты ВСУ под Часовым Яром.

"Фагот" — российский переносной противотанковый ракетный комплекс с полуавтоматическим командным наведением по проводам.

Предназначен для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей на дальностях до 2 км.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась в феврале 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал защиту людей Донбасса — главной целью СВО.

Фото:commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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