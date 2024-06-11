Российские военные уничтожили отделение мотопехоты и две боевые бронированные машины зарубежного производства, принадлежащие Вооружённым силам Украины.
О подвиге расчёта боевой машины РСЗО "Град" под командованием гвардии старшего сержанта Андрея Янукяна рассказали в Министерстве обороны РФ.
Расчёт получил приказ выдвинуться на позицию для выполнения боевой задачи по поражению скопления украинской пехоты, готовившейся к наступлению.
Прибыв на позицию, гвардии старший сержант Андрей Янукян, заместитель командира реактивного артиллерийского взвода и командир боевой машины, оперативно развернул орудие, провёл расчёты и приступил к поражению ВСУ.
В результате было уничтожено отделение мотопехоты боевиков, две боевые бронированные машины иностранного производства, а также поражён полевой склад боеприпасов.
Фото:commons.wikimedia.org/Kalabaha1969(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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