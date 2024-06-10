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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:22

RV: "Отважные" ворвались в Новопокровское, разгромив врага

Российские войска вытеснили подразделения ВСУ из поселка Новопокровское, расположенного возле Авдеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Солдаты 228-го полка группировки войск "Центр", также известной как "Отважные", практически полностью освободили населённый пункт от украинских военных.

Украинские силы оказались неготовы к внезапной атаке, и часть из них была уничтожена, а остальные были вынуждены отступить.

Военкоры отметили, что сейчас ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции, ведутся ожесточенные бои.

Украинская сторона также подтвердила продвижение российских войск в этом районе.

Фото:z.mil.ru/Unknown author(Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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