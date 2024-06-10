Российские войска вытеснили подразделения ВСУ из поселка Новопокровское, расположенного возле Авдеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".
Солдаты 228-го полка группировки войск "Центр", также известной как "Отважные", практически полностью освободили населённый пункт от украинских военных.
Украинские силы оказались неготовы к внезапной атаке, и часть из них была уничтожена, а остальные были вынуждены отступить.
Военкоры отметили, что сейчас ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции, ведутся ожесточенные бои.
Украинская сторона также подтвердила продвижение российских войск в этом районе.
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