Российские войска вытеснили подразделения ВСУ из поселка Новопокровское, расположенного возле Авдеевки. Об этом сообщили в Telegram-канале "Военкоры Русской Весны".

Солдаты 228-го полка группировки войск "Центр", также известной как "Отважные", практически полностью освободили населённый пункт от украинских военных.

Украинские силы оказались неготовы к внезапной атаке, и часть из них была уничтожена, а остальные были вынуждены отступить.

Военкоры отметили, что сейчас ВСУ предпринимают контратаки, пытаясь вернуть утраченные позиции, ведутся ожесточенные бои.

Украинская сторона также подтвердила продвижение российских войск в этом районе.

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