ВСУ, используя дрон-камикадзе, осуществили нападение на нефтяную базу в Старооскольском городском округе, расположенном в Белгородской области.

По информации предоставленной губернатором Вячеславом Гладковым, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее стало известно о возгорании на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе, вызванном атакой беспилотника. По предварительным оценкам, огонь на территории завода охватил площадь примерно 50 квадратных метров. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

На место происшествия были направлены около 120 специалистов и 15 единиц специализированной техники для ликвидации пожара.

Губернатор отметил, что работы были временно прекращены из-за повторной атаки, и все сотрудники были эвакуированы на безопасное расстояние.

Фото:dsns.gov.ua/State Emergency Service of Ukraine(Creative Commons Attribution 4.0 International License)