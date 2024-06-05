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Украинские боевики расстреляли чернокожих наемников, дезертировавших из ВСУ
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 2:45

Украинские боевики расстреляли чернокожих наемников, дезертировавших из ВСУ

Украинские военные расстреляли чернокожих наемников, которые хотели дезертировать из ВСУ.

Видеоматериал, зафиксировавший этот инцидент, быстро распространился в онлайн-пространстве. Сцены расстрела были опубликованы в телеграм-канале под названием "Военное дело".

На кадрах видно четверых наемников, стоящих на коленях у стены, напоминающей промышленное сооружение. Один из участников украинских вооруженных сил заявляет, что в ВСУ с дезертирами "разговор короткий", после чего приказывает своему сослуживцу открыть огонь.

Место действия, вероятно, находится в зоне боевых действий, однако конкретные координаты неизвестны.

Фото:flickr.com/President Of Ukraine(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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