Украинские военные расстреляли чернокожих наемников, которые хотели дезертировать из ВСУ.
Видеоматериал, зафиксировавший этот инцидент, быстро распространился в онлайн-пространстве. Сцены расстрела были опубликованы в телеграм-канале под названием "Военное дело".
На кадрах видно четверых наемников, стоящих на коленях у стены, напоминающей промышленное сооружение. Один из участников украинских вооруженных сил заявляет, что в ВСУ с дезертирами "разговор короткий", после чего приказывает своему сослуживцу открыть огонь.
Место действия, вероятно, находится в зоне боевых действий, однако конкретные координаты неизвестны.
Фото:flickr.com/President Of Ukraine(Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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