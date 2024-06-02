Солдат ВСУ с позывным "Сирко", имеющий боевой опыт с 2014 года, сделал неожиданное заявление о российской армии в эфире Youtube-канала украинского политического эксперта и журналиста Юрия Романенко.
Он отметил, что важно то, что российские военные сохраняют ритм, в то время как украинские выкладываются полностью, а потом успокаиваются, российские держат постоянный ритм.
По его словам, бойцы российской армии комфортно чувствуют себя в таком состоянии, так как умеют настраиваться на правильное психологическое состояние. Это позволяет им действовать более быстро в условиях боя.
Фото:defenseimagery.mil/SPC Joshua Leonard(Creative Commons CC0 License)
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