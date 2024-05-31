В Интернете появились кадры, на которых запечатлён американский бронетранспортёр MaxxPro, пытающийся скрыться от российских военных у Часова Яра в Донецкой народной республике.
Видео было опубликовано в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
"Дорога смерти ВСУ у Часов Яра: американский MaxxPro удирает под огнём российской армии мимо кладбища НАТОвской техники", — сказано в сообщении.
Военные корреспонденты отметили, что бронеавтомобиль противника мчится мимо груды сожжённой бронетехники ВСУ, уничтоженной бойцами России.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.
Фото: flickr.com/flickr(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Политолог дель Валь: Запад стал меньше доминировать после антироссийских санкций
Французский политолог Александр дель Валь считает, что доминирование Запада ослабло после антироссийских санкций.
SNC построит "самолёт Судного дня" SAOC для ВВС США
Американская компания SNC приступит к строительству нового командного пункта для ВВС США этим летом. Этот борт, известный как "самолёт Судного дня", будет служить резервным командным центром для руководства Штатов в случае ядерной войны, пишет Defense News.
ФСБ опубликовала документы о подготовке нацистами детей для диверсий
ФСБ России обнародовала рассекреченные архивные документы, раскрывающие, как нацисты в годы Великой Отечественной войны использовали детей и подростков для диверсионных операций в тылу Красной армии.
Йоурова: ЕК проверит количество пользователей из Евросоюза у Telegram
Еврокомиссия проверит число пользователей из ЕС у Telegram.