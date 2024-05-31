В Интернете появились кадры, на которых запечатлён американский бронетранспортёр MaxxPro, пытающийся скрыться от российских военных у Часова Яра в Донецкой народной республике.

Видео было опубликовано в Telegram-канале "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

"Дорога смерти ВСУ у Часов Яра: американский MaxxPro удирает под огнём российской армии мимо кладбища НАТОвской техники", — сказано в сообщении.

Военные корреспонденты отметили, что бронеавтомобиль противника мчится мимо груды сожжённой бронетехники ВСУ, уничтоженной бойцами России.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Фото: flickr.com/flickr(Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)