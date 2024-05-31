После тяжелых переговоров с Украиной 31 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были отправлены 75 российских солдат, которые попали в плен ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе МИД РФ.

Военных отправили в Россию благодаря участию в переговорах представителей Объединенных Арабских Эмиратов.

В настоящее время вернувшимся солдатам оказывают психологическую и медицинскую помощь, сообщает РИА Новости.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уже несколько месяцев не было обмена пленными между Москвой и Киевом из-за надуманных требований Киева.

Фото: flickr. com/Marines from Arlington, VA, United States.