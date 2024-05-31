После тяжелых переговоров с Украиной 31 мая с подконтрольной киевскому режиму территории были отправлены 75 российских солдат, которые попали в плен ВСУ. Об этом рассказали в пресс-службе МИД РФ.
Военных отправили в Россию благодаря участию в переговорах представителей Объединенных Арабских Эмиратов.
В настоящее время вернувшимся солдатам оказывают психологическую и медицинскую помощь, сообщает РИА Новости.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что уже несколько месяцев не было обмена пленными между Москвой и Киевом из-за надуманных требований Киева.
Фото: flickr. com/Marines from Arlington, VA, United States.
Daily Mail: Опасное растение захватило дом за 69 млн в Англии
Сорняк "Горец японский" захватил дом за 69 миллионов рублей в Британии и стал причиной суда.
Counterpoint Research: на рынке ИИ-смартфонов доминирует Samsung
В начале 2024 года на рынке смартфонов началась эра ИИ-лихорадки, инициированная такими гигантами как Google и Samsung.
Психотерапевт Муталиев: для отказа от курения необходимо сформулировать личные причины
Психотерапевт Тимур Муталиев предложил методы для борьбы с курением, основываясь на самоанализе и индивидуальном подходе. Он отметил, что курение является частью социокультурной истории, а многие люди связывают его с красотой и свободой.
Салогубова: Взрослых, замешанных в скандале с досмотром учениц в Воронеже, отстранили
Тех,кто был замешан в скандале с досмотром учениц в воронежской школе, отстранили от участия в ЕГЭ.