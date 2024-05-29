В России может появиться тенденция к снижению заболеваемости коклюшем.

В настоящее время чаще регистрируются единичные случаи, сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора.

"Сейчас фиксируют преимущественно единичные случаи заболевания, без дальнейшего распространения инфекции", — рассказали в ведомстве.

В прошлом году в РФ внедрили в практику быстрый, высокочувствительный тест на коклюш. За год массового использования ПЦР-диагностики по России сделано свыше 140 000 тестов. Именно это и помогло выявлять пациентов с легкой формой заболевания и со стертым течением инфекции.

Ранее "Медвестник" написал о максимальной за 30 лет заболеваемости коклюшем в России.

Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jake Berenguer.