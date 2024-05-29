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Москалькова: Обмены пленными приостановлены между Москвой и Киевом
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  • Галабаева Елена Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 13:39

Москалькова: Обмены пленными приостановлены между Москвой и Киевом

Москва и Киев уже несколько месяцев не обмениваются пленными солдатами из-за надуманных требований властей Украины. Рассказала об этом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены", — цитирует ТАСС Москалькову.

Она выступила с заявлением на выездном заседании комитета Государственной Думы Российской Федерации по развитию гражданского общества и комитета по контролю.

Фото: duma.gov.ru/Государственная дума Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license).

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